Москва, , 15:12 — REGNUM Российскую сторону удивила реакция Польши на запрос из Москвы, касающийся записи разговора президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом перед крушением самолёта Ту-154 под Смоленском. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 27 ноября на брифинге.

По её словам, неадекватная реакция Варшавы вызывает недоумение. Вероятно, сюжет с записью противоречит конспирологической версии причин катастрофы, которую раскручивают в Польше уже несколько лет. Эта версия противоречит фактам из докладов Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии по авиапроисшествиям.

«Генеральная прокуратура России ожидает ответа на свой запрос официальным порядком, а не сообщений в польской прессе», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Варшаве следует внимательно отнестись к сообщениям о наличии нового доказательного материала, который может иметь значение для следствия.

Ранее в польских СМИ появились публикации о том, что Лех и Ярослав Качиньские обсуждали некие аспекты полёта прямо перед тем, как президентский самолёт потерпел крушение. Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура России и Следственный комитет запросили у Польши стенограмму этого разговора.