Минск, , 15:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко является сторонником новой конституции страны и считает, что важно над ней работать, чтобы следующий руководитель страны не получил, согласно старой, слишком большие полномочия. Он заявил об этом 27 ноября на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, его слова приводит агентство БелТА.

«Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко уточнил, что белорусская конституция является очень серьезной и существует три государства — Казахстан, Россия и Белоруссия, имеющих такую серьезную жесткую конституцию, где от президентского решения зависит всё.

«С этой точки зрения, понимая, что, не дай бог, придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что в случае если к власти в Белоруссии придет оппозиция, все «сделки и договоры», которые заключил с Россией нынешний белорусский президент Александр Лукашенко, будут пересмотрены.