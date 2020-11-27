Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Производители детских колясок должны крепить световозвращатели, или фликеры, на свою продукцию, чтобы защитит маленьких детей от дорожных аварий. К такому выводу пришел петербургский депутат от «Единой России» Алексей Цивилев после страшного ДТП в Северной столице, когда машина в центре города утром 26 ноября сбила двоих детей на «зебре».

Цивилев написал обращение главе Росстандарта Алексею Абрамову, где заметил, что сейчас ГОСТ предполагает, что на колясках должна быть «возможность установки» фликеров. «Тем не менее [это] не является гарантией того, что родители ребенка их установят. Многие производители сами оснащают коляски и одежду детей световозвращательными элементами, что особо актуально в темное время суток в местах с недостаточным освещением», — заявляет депутат.

Он предлагает внести поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и ГОСТ 19 245−93 «Коляски детские. Общие технические условия», обязав производителя крепить фликеры на коляски еще на заводском этапе.

Напомним, в четверг на Шпалерной улице в центре Петербурга в аварии пострадали двое маленьких детей: машина наехала на мать с коляской, где находился полугодовалый ребенок, и ее трехлетней дочерью, когда те пересекали проезжую часть по нерегулируемом «зебре». Трёхлетняя девочка перевернулась через голову и отлетела, коляска оказалась под колесами. Дети попали в больницу с тяжелыми травмами, мать не пострадала.

«Большинство ДТП с участием пешеходов происходит на нерегулируемых пешеходных переходах в темное время суток. Лучшая освещенность переходов позволит обеспечить безопасность. Но в подсветке переходов важно, чтобы было видно не только разметку, но и человека. <…> Причины аварии еще предстоит установить, но мы должны использовать все возможности, чтобы предотвратить подобные происшествия», — считает Цивилев.

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