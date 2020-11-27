Варшава, , 14:54 — REGNUM Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак в интервью для Polskie Radio оценил перспективы военного сотрудничества между Польшей и США в контексте вероятной смены власти в Вашингтоне.

«Смена президента в США никак не помешает сотрудничеству Вашингтона и Варшавы в военной сфере. Я знаю это, потому что во время многочисленных визитов в Вашингтон я встречался с конгрессменами, представляющими обе партии: Республиканскую и Демократическую. Я от них всегда слышал один и тот же тезис: военное сотрудничество между Польшей и Америкой чрезвычайно важно для безопасности Европы и всего восточного фланга НАТО, а также для безопасности всего свободного мира», — заявил министр обороны Польши.

Блащак добавил, что его убеждение подтвердилось и после разговора, состоявшегося во время открытия 5-го корпуса армии США в польской Познани. «На мероприятии присутствовали американские командиры, и я слышал от них, что мы продолжим наше сотрудничество при любом исходе выборов», — подчеркнул он.