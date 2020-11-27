Москва, , 14:51 — REGNUM Российские Вооружённые силы в 2021 году получат более 3,4 тыс. единиц новой и 1,3 тыс. единиц отремонтированной техники, заявил 27 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Запланированы поставки более 3,4 тыс. единиц и ремонт 1,3 тыс. единиц основных образцов военной техники», — сказал Шойгу на заседании коллегии министерства.

Он добавил, что к началу 2022 года оснащённость частей постоянной готовности новейшими образцами составит более 71%, а обеспеченность вооружённых сил военной техникой превысит 98%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что перевооружение в Восточном военном округе двух ракетных зенитных полков на комплексы С-400 и двух ракетных дивизионов на комплексы «Бук-М1−2» будет проведено до конца текущего года.

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