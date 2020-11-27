Сеул, , 14:59 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провёл встречу с послом Канады в Южной Корее Майклом Данагером, с которым обсудил пути развития двустороннего стратегического партнёрства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках встречи южнокорейский дипломат выразил надежду на то, что Канада продолжит играть конструктивную роль в межкорейском мирном процессе.

В свою очередь канадский посол высоко оценил тесное сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере экономики и по северокорейской ядерной проблеме, а также обмен высококвалифицированными специалистами.

Стороны также договорились продолжить тесное сотрудничество в различных сферах в будущем.