Москва, , 14:45 — REGNUM Политика будущего президента США Джо Байдена в отношении союзников США будет более мягкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал слова Байдена о том, что из-за политики действующего президента США Дональда Трампа США под лозунгом «Америка прежде всего» остались в одиночестве.

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«Конечно, это несправедливый упрек. Америка, разумеется, не осталась в одиночестве. Она окружена большим количеством зависимых стран-сателлитов и формальных и неформальных союзников. Для Трампа это были подчиненные страны, которым он стремился жестко диктовать свою волю и навязывать свои условия. Но это не означает, что те страны, которые являются младшими союзниками США, отвернулись от Америки, — сказал Шаповалов. — Байден, конечно, будет совершенно иначе вести себя на внешнем контуре, и стилистка общения с союзниками будет существенно более мягкой. Но я не уверен, что она исправит положение. Конфликты носят глубинный характер и никуда не исчезнут».

Как полагает политолог, противоречия между США и их союзниками будут только нарастать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов рассказал о том, какой будет миграционная политика США при Байдене.

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