Москва, , 14:44 — REGNUM Будущий президент США Джо Байден продолжит либерализацию миграционной политики и расширит возможности мигрантов адаптироваться к американским реалиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов.

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«Конечно, стену Трампа на границе с Мексикой Байден достраивать не станет. Это проект будет окончательно похоронен. Надо понимать, что электорат Байдена — это в том числе и бывшие мигранты. Прежде всего латиноамериканцы, которые стали гражданами США. Поэтому Демократическая партия заинтересована в том, чтобы этих граждан было больше, — сказал Шаповалов. — По всей вероятности, Байден будет принимать меры, направленные на либерализацию миграционной политики и расширение возможностей мигрантов по адаптации к американским реалиям».

Как пояснил политолог, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас, и если миграционные потоки продолжат идти в США, то спустя два срока самые южные республиканские штаты станут демократическими.

«И если это действительно произойдет, то через десять лет у республиканской партии исчезнет электорат, необходимый для того, чтобы партия могла побеждать на выборах. Есть у Байдена резон противиться этим процессам? Конечно, нет. Скорее всего, он будет стимулировать их», — сказал Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, как изменятся американо-китайские отношения при Байдене.

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