Москва, , 14:42 — REGNUM Когда демократ Джо Байден сменит действующего президента США Дональда Трампа, официальная риторика Вашингтона изменится, но сохранятся некоторые общие тенденции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов.

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«Будет жесткая конфронтация с Китаем. Сменится риторика, возможно, изменятся определенные приоритеты этой политики. Но то, что США будут находиться в состоянии конфронтации с КНР, это совершенно очевидно, — сказал Шаповалов. — Как общая идея сохранится дистанцирование Америки от глобальных процессов. Конечно, Байден не будет пытаться воспроизвести неоизоляционизм, так как стремится позиционировать себя в качестве политика-глобалиста. Но на практике глобалистскую политику осуществить не удастся. Некоторые элементы, связанные с неоизоляционизмом, останутся».

Также политолог подчеркнул, что те масштабные вливания в ВПК, которые начались при Трампе, будут продолжены при Байдене.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, будет ли Байден демонтировать все наследие Трампа.

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