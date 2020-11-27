Кампала, , 14:49 — REGNUM Верховный суд Уганды приговорил бывшего кандидата в президенты страны к тюремному сроку за использование оскорбительных выражений в адрес судей. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

По информации репортёров, осуждённый Иван Самуэль Ссебаддука назвал судей «некомпетентными дураками», за что был приговорен к трём годам лишения свободы за неуважение к суду.

Ссебаддука в сентябре подал в Верховный суд ходатайство о прекращении требования к кандидатам в президенты собирать подписи для выдвижения своих кандидатур.

Он также требовал, чтобы суд приостановил действие мер, введённых для предотвращения распространения коронавируса министерством здравоохранения Уганды. Среди них был запрет на проведение предвыборных митингов.

Он использовал оскорбительные замечания при защите ходатайства перед судьями, отметили репортёры.

Верховный судья Альфонс Овини-Долло заявил, что критика в адрес судей должна быть точной и справедливой и не должна ущемлять права других лиц.