Москва, , 14:40 — REGNUM Несмотря на планы американского политика Джо Байдена дезавуировать значительную часть того, что сделал действующий президент США Дональд Трамп, на практике это не всегда получится сделать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов.

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«С моей точки зрения, будет такой демонстративный демонтаж значительной части того, что сделал Трамп, — сказал Шаповалов. — Об этом уже заявлено публично. Это касается и возвращения во Всемирную организацию здравоохранения, и экологической проблематики, и Ирана, и СНВ-3. То есть в публичном пространстве Байден, конечно, будет пытаться дезавуировать Трампа. Но очевидно, что на практике дезавуировать те действия, которые сделал Трамп, не всегда удастся. Все-таки за эти четыре года много изменилось и в Америке, и в мире».

Как подчеркнул политолог, полностью восстановить роль США и ту политику, которую проводил Вашингтон при бывшем президенте Америки Бараке Обаме, не удастся.

«Политика Байдена будет следовать в духе тех решений, которые принял Трамп. Прежде всего это будет касаться протекционистских мер защиты американского рынка и противостояния другим крупным экономикам. Возможно, политика станет более мягкой, но суть ее не изменится», — сказал Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, почему Байдену не удастся полностью скопировать политический курс Обамы.

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