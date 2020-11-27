Москва, , 14:36 — REGNUM Несмотря на планы демократа Джо Байдена продолжить курс бывшего президента США Барака Обамы, ему едва ли удастся это сделать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов.

Джо Байден и Барак Обама

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«Фактически сейчас речь идет именно о некоем реваншизме, о возвращении к наследию Обамы. Но в полной мере этого сделать не удастся, потому что изменилось время, изменились геополитические реалии, и продолжить сейчас курс Обамы невозможно, — сказал политолог. — Я приведу простой пример. Обама положил очень много усилий на то, чтобы создать Транстихоокеанское партнерство, которое фактически было ликвидировано. Но сейчас очевидно, что этого партнерства заново создать не удастся. Оно уже создано. Но без Америки и против Америки. Вокруг Китая. Поэтому, конечно, Байдену придется отталкиваться от тех реалий, которые существуют сейчас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, почему президентство Байдена будет третьим сроком Обамы.

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