Москва, , 14:41 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ будет 27 ноября проведено президентом России Владимиром Путиным. Об этом 27 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В середине дня он (президент РФ) проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — рассказал пресс-секретарь.

Также он добавил, что ещё на сегодня у российского лидера намечены встречи непубличного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков рассказал, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будет продолжительной и насыщенной по содержанию