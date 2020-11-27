Москва, , 14:34 — REGNUM И сам демократ Джо Байден, и люди из команды — это фактически команда бывшего президента США Барака Обамы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал слова Байдена о том, что его президентство не будет третьим сроком Обамы.

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«Да, конечно, по сути самим этим заявлением Байден подтвердил, что его президентство — это третий срок Обамы, — сказал Шаповалов. — И в обществе, и в экспертной среде это широко обсуждается, и на то есть вполне понятные основания. И сам Байден, и его команда — это фактически люди Обамы. Кроме того, Обама сыграл поистине колоссальную роль в избирательной кампании Байдена. Можно сказать, это была не столько избирательная кампания Байдена, сколько кампания Обамы. Джо Байден существенно уступает Обаме по уровню популярности. И наконец, те идеи, которые уже озвучены самим Байденом и рядом кандидатов на те или иные должности, свидетельствуют о продолжении курса Обамы».

Как подчеркнул политолог, уже сейчас Байден озвучил ряд инициатив, связанных с тем, что дезавуируются действия президента США Дональда Трампа, направленные на то, чтобы избавиться от наследия Обамы.

Напомним, как сообщалось ранее, Байден заверил, что его срок — это не третий срок Обамы, так как мир стал совершенно другим.

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