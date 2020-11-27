Сеул, , 14:41 — REGNUM В Южной Корее создадут президентский комитет для содействия реализации программы правительства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства Мун Чжэ Ина.

Данное заявление было обнародовано 27 ноября в ходе межведомственного совещания, в котором приняли участие министры экономического блока и правящей партии.

Президент Южной Кореи отметил, что многие страны мира поставили перед собой цели по переходу на углеродно-нейтральную экономику и Южная Корея не должна затягивать с присоединением к мировой тенденции. Он подчеркнул, что углеродной нейтральности можно достичь при условии внесения структурных изменений в энергетическую систему страны.

В соответствии с объявленными мерами, в министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи будет введена должность заместителя министра энергетики.