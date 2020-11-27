Джакарта, 27 ноября 2020, 14:24 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин был избран на должность председателя консультативного совета улемов Индонезии на период 2020—2025 годов, сообщает Kompas.
Встреча состоялась за закрытыми дверями в Джакарте в пятницу, 27 ноября 2020 года.
Вице-президент Индонезии выбрал Даданга Кахмада на должность секретаря, а также 12 человек на должности заместителей председателя Консультативного совета и четверых человек на посты заместителей секретаря Консультативного совета улемов.
Напомним, совет улемов Индонезии — это высший мусульманский духовный орган страны.