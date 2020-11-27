Тбилиси, , 14:34 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» не пойдёт ни на какие уступки оппозиционным партиям до первого заседания в парламенте, а потом постарается «соблазнить» кого-то из оппозиции, чтобы они согласились принять депутатские мандаты. Такое предположение 27 ноября сделал политолог Хатун Лагазидзе в эфире телеканала Palitra News.

«До созыва парламента они не пойдут на уступки, а потом будут тянуть время, чтобы сохранить парламентские полномочия (за членами оппозиционных партий, имеющих право на депутатский мандат — прим. ИА REGNUM), потому что хотят соблазнить и ввести кого-нибудь в парламент», — сказал эксперт.

По его мнению, руководство «Грузинской мечты» проводит переговоры с лидерами оппозиции якобы только потому, что этого требуют послы США и Евросоюза. Лагазидзе также считает, что любая оппозиционная партия, которая согласится войти в парламент, будет обречена на прекращение политической деятельности, так как её избиратели такого поступка не простят, а в парламенте их «сломают».

»Если они не смогли защитить голоса избирателей, а потом не сдержат свое слово, то их сломают и забьют, как овец, в парламенте», — заявил Лагазидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Грузии не прекратятся из-за карантина — лидер ЕНД