Париж, , 14:51 — REGNUM Министр внутренних дел Жеральд Дарманен предстанет перед законодательной комиссией нижней палаты парламента Франции, Национального собрания, чтобы объяснить вмешательство полиции в ряд событий, произошедших в Париже в ноябре. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает Reuters.

«Эта аудиенция вписывается в функции комиссии, одна из которых заключается в контроле над действиями правительства. Мы спросим министра об причинах, по которым силы правопорядка вмешивались в различные события, происходившие в Париже, начиная с протестов 17 ноября», — пояснила глава комиссии Яэль Брон-Пиве в своем коммюнике.

Напомним, во второй половине дня 23 ноября около 200 мигрантов, ранее проживавших в другом лагере беженцев в пригороде французской столицы Сен-Дени, также ликвидированном полицией, разбили палатки в центре Парижа на площади Республики.

Полиция оперативно демонтировала эти палатки, иногда применяя грубую силу. Кадры ликвидации лагеря быстро разлетелись по сети и вызвали живое возмущение.

Как сообщало ИА REGNUM, Дарманен заявил, что не собирается «осуждать ни всех полицейских, ни префекта полиции» из-за «неприемлемых действий некоторых из них» во время разгона лагеря беженцев в центре Парижа.

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