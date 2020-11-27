Ереван, , 14:02 — REGNUM Как в Армении, так и за ее пределами существуют люди, которые намерены создать «впечатление анархии» в стране, и армянские власти не позволят им этого сделать. Об этом 27 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего телеобращения к нации.

«В Армении и за ее пределами есть люди, которые хотят создать впечатление анархии, ввергнуть страну в хаос», — сказал он.

Также Пашинян добавил, что такие люди, по его мнению, намерены перенести войну внутрь страны, с помощью оружия и преступных группировок бросить Армению «в свободное падение» и этим обеспечить свое возвращение в страну в качестве «спасителя».

»Мы этого не позволим не потому, что держимся за власть, а потому, что этого не хочет народ», — отметил армянский премьер-министр.

Кроме того, он указал, что оппозиция республики не смогла создать «водораздел между властями и народом» и выразил свою благодарность армянским правоохранителям.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе минобороны Армении сообщили, что на границе между Арменией и Азербайджаном, на участке Кельбаджарского района, который граничит с армянским Варденисским районом начаты демаркационные работы.