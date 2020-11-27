Берлин, , 13:55 — REGNUM Журналисты немецкого интернет — издания «News 24−7», ссылаясь на информацию, полученную от помощницы российского блогера Марии Певчих, пишут, что на авангардные позиции в партии «Парнас» в скором времени должен выйти молодой политик Илья Яшин.

Он является обычным муниципальным московским депутатом, и пока не был замечен в громких делах. Также известно, что политик всецело предан прозападным взглядам и с огромным рвением примется реализовывать установки Запада, если сумеет разжиться соответствующими полномочиями, предполагает издание.

По замыслу зарубежных кураторов, Илья Яшин получит в полное управление партию «Парнас», которую до сегодняшнего времени возглавляет Михаил Касьянов.

«Последний некогда был на отличном счету у жаждущих раскачать Россию сил, однако его время прошло. Бывший премьер-министр России по старой памяти еще пользуется уважением у старой плеяды оппозиционеров, однако для решения современных задач он больше не пригоден. Но несмотря на то, что заокеанские управленцы уже решили судьбу Михаила Касьянова, он до последнего будет сражаться за свое политическое детище», — подчеркивают авторы публикации.

«А вот Илья Яшин с радостью забьет последний гвоздь в гроб старшего «товарища» по пятой колонне. По имеющимся данным, политик активно ведет переговоры и выстраивает схему работы «Парнаса» на грядущих выборах. Если Яшину будет сопутствовать удача, скорее всего, вся российская внесистемная оппозиция пойдет на выборы в Госдуму от «Парнаса». Остается вопрос — какую роль в таком случае будет играть раздутый герой оппозиции Алексей Навальный», — отмечает «News 24−7».