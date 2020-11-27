Париж, , 14:17 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что создаст специальную комиссию для переработки статьи 24 закона о глобальной безопасности, предполагающей наказание в виде штрафа в 45 тысяч евро за создание и распространение фотографий полицейских при разгоне протестов.

Как сообщает Reuters, в пятницу, 27 ноября, глава французского правительства провёл встречу с главами редакций газет и журналов и представителями профсоюзов журналистов, по результатам которой он объявил о «создании независимой комиссии, призванной предложить новый вариант 24 статьи… с целью поддержать свободу информации».

«Комиссию возглавит Жан-Мари Бургубуру, председатель Национальной комиссии по правам человека. Она будет состоять из юристов и других лиц, имеющих необходимую квалификацию. Комиссия завершит работу к концу декабря», — пояснил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, в первом чтении проголосовала за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч евро для тех, что «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред». Французские журналисты считают, что закон нарушает право на свободу слова и свободу информации.

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