27 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

В среднесрочной перспективе международная обстановка будет характеризоваться ростом глобальной напряжённости и нестабильности в связи со стремлением Соединённых Штатов Америки любыми путями сохранить политическое, военное и экономическое доминирование на мировой арене. США приняли окончательное решение о размещении своих ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Владимир Васильев, , 15:21 — REGNUM Американское издание Defense News 6 ноября 2020 года опубликовало статью под названием «Lockheed Martin построит прототип ракеты средней дальности для сухопутных войск США». В публикации указывается, что сухопутные войска США заключили с корпорацией Lockheed Martin контракт на сумму около 340 миллионов долларов.

Пуск американской баллистической ракеты средней дальности U.S. Navy

По этому контракту компания должна создать подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности MRC (Mid-Range Capability). Комплекс будет оснащаться двумя типами ракет, которые уже стоят на вооружении ВМС США. Речь идёт о крылатой ракете Tomahawk и зенитной ракете SM-6.

Ракетный комплекс MRC должен будет поражать движущиеся цели на суше и на море на дальности более 500 километров. Прототип первой смешанной батареи данного комплекса с ракетами Tomahawk и SM-6 должен быть передан на войсковые испытания сухопутным войскам США к концу 2023 финансового года.

Пуск ракеты Tomahawk U.S. DoD

Остановимся на ракетах. Начнём с дозвуковой крылатой ракеты морского базирования Tomahawk. Она производится компанией Raytheon. Максимальная дальность полёта крылатой ракеты Tomahawk версии Block IV или Block V с неядерной боевой частью в варианте наземного пуска оценивается в 1800 километров.

По информации министерства обороны США, 18 августа 2019 года в 14:30 по тихоокеанскому времени крылатая ракета наземного базирования в обычном оснащении «была запущена из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полёта». Также сообщалось, что собранные данные и результаты будут использованы «для информирования минобороны США о развитии будущих возможностей средней дальности». Это была ракета Tomahawk.

Данная информация, кстати, свидетельствует о том, что первые лётные испытания по программе Mid-Range Capability прошли 18 августа 2019 года, через полмесяца после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США.

Многоцелевая (зенитная) сверхзвуковая квазибаллистическая ракета SM-6 также производится компанией Raytheon. Эта ракета предназначена для поражения самолётов и крылатых ракет, перехвата баллистических ракет на конечных этапах траектории, а также для поражения морских и наземных целей. Максимальная дальность полёта ракеты SM-6 достигает 460 километров.

Пуск ракеты SM-6 с эсминца ВМФ США U.S. Navy

По условиям технического задания для корпорации Lockheed Martin, пусковая установка комплекса MRC должна использовать ракеты обоих типов, при этом они должны быть в стандартном исполнении для ВМС США и не подвергаться модификации.

Очевидно, что в качестве транспортно-пускового контейнера для ракет Tomahawk и SM-6 будет использоваться унифицированная корабельная установка вертикального пуска Mk 41. Установка Mk 41 отличается высокой степенью универсальности, поэтому и применяется для пуска зенитных управляемых ракет семейства Standard (SM-2, SM-3 и SM-6), противолодочных ракет ASROC, управляемых зенитных ракет Sea Sparrow, крылатых ракет Tomahawk и других.

Таким образом, программа создания подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности Mid-Range Capability в значительной части базируется уже на готовых решениях в виде универсального транспортно-пускового контейнера — установки вертикального пуска Mk 41, а также стоящих на вооружении ВМС США ракет: крылатой — Tomahawk и зенитной — SM-6. Это увеличивает вероятность постановки данной системы на вооружение сухопутных войск США в сжатые сроки.

Если говорить про дальнейшую доработку ракетного комплекса MRC и повышение его боевого потенциала, то в первую очередь речь идёт о ракете SM-6: требуется увеличение дальности её полёта и увеличение массы боевой части, которая сейчас весит около 64 килограммов.

Анализ перспективного американского ракетного комплекса MRC свидетельствует о его схожести с российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М». Фактически MRC — это что-то вроде американского «Искандера». Получается, что военные США нашли российский подход весьма удачным и решили его использовать.

ОТРК «Искандер-М» использует два типа ракет: баллистическую 9М723, крылатые 9М728 и 9М729. Дальность стрельбы этого ракетного комплекса — до 500 километров. Данный параметр был ограничен Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ракетный комплекс «Искандер-М» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно договору, ракетами меньшей дальности считаются ракеты с дальностью полёта от 500 до 1000 километров, ракетами средней дальности — ракеты с дальностью полёта от 1000 до 5500 километров.

Следует заметить, что перевооружение российской армии с комплексов «Точка-У» на «Искандер-М» было закончено ещё в ноябре 2019 года. По открытым данным, сейчас в ВС РФ развёрнуто 13 ракетных бригад, оснащённых ОТРК «Искандер-М». В каждой бригаде по 12−16 пусковых установок.

С учётом того, что со 2 августа 2019 года ДРСМД не действует, Россия вполне может модернизировать ОТРК «Искандер-М», превратив его в ракетный комплекс меньшей и средней дальности.

Начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский 19 ноября 2020 года заявил следующее: «Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» является уникальным комплексом, не имеющим аналогов в мире. Он способен применять как аэробаллистические, так и крылатые ракеты. При этом модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину. «Искандер-М» достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года».

Поэтому пока в США будут создавать и испытывать ракетный комплекс MRC, в России будет идти активная модернизация ОТРК «Искандер-М» в первую очередь по параметру дальности поражения.

Пуск ракеты 9М729 на учений в 2015 году Mil.ru

Архиважный момент. Действия Пентагона по оснащению сухопутных войск перспективными подвижными грунтовыми ракетными комплексами MRC говорят о том, что США приняли окончательное решение о размещении своих ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Таким образом, в среднесрочной перспективе международная обстановка будет характеризоваться ростом глобальной напряжённости и нестабильности в связи со стремлением Соединённых Штатов Америки любыми путями сохранить политическое, военное и экономическое доминирование на мировой арене.