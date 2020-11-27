Владимир Васильев, 27 ноября 2020, 15:21 — REGNUM Американское издание Defense News 6 ноября 2020 года опубликовало статью под названием «Lockheed Martin построит прототип ракеты средней дальности для сухопутных войск США». В публикации указывается, что сухопутные войска США заключили с корпорацией Lockheed Martin контракт на сумму около 340 миллионов долларов.
По этому контракту компания должна создать подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности MRC (Mid-Range Capability). Комплекс будет оснащаться двумя типами ракет, которые уже стоят на вооружении ВМС США. Речь идёт о крылатой ракете Tomahawk и зенитной ракете SM-6.
Ракетный комплекс MRC должен будет поражать движущиеся цели на суше и на море на дальности более 500 километров. Прототип первой смешанной батареи данного комплекса с ракетами Tomahawk и SM-6 должен быть передан на войсковые испытания сухопутным войскам США к концу 2023 финансового года.
Остановимся на ракетах. Начнём с дозвуковой крылатой ракеты морского базирования Tomahawk. Она производится компанией Raytheon. Максимальная дальность полёта крылатой ракеты Tomahawk версии Block IV или Block V с неядерной боевой частью в варианте наземного пуска оценивается в 1800 километров.
По информации министерства обороны США, 18 августа 2019 года в 14:30 по тихоокеанскому времени крылатая ракета наземного базирования в обычном оснащении «была запущена из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полёта». Также сообщалось, что собранные данные и результаты будут использованы «для информирования минобороны США о развитии будущих возможностей средней дальности». Это была ракета Tomahawk.
Данная информация, кстати, свидетельствует о том, что первые лётные испытания по программе Mid-Range Capability прошли 18 августа 2019 года, через полмесяца после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США.
Многоцелевая (зенитная) сверхзвуковая квазибаллистическая ракета SM-6 также производится компанией Raytheon. Эта ракета предназначена для поражения самолётов и крылатых ракет, перехвата баллистических ракет на конечных этапах траектории, а также для поражения морских и наземных целей. Максимальная дальность полёта ракеты SM-6 достигает 460 километров.
По условиям технического задания для корпорации Lockheed Martin, пусковая установка комплекса MRC должна использовать ракеты обоих типов, при этом они должны быть в стандартном исполнении для ВМС США и не подвергаться модификации.
Очевидно, что в качестве транспортно-пускового контейнера для ракет Tomahawk и SM-6 будет использоваться унифицированная корабельная установка вертикального пуска Mk 41. Установка Mk 41 отличается высокой степенью универсальности, поэтому и применяется для пуска зенитных управляемых ракет семейства Standard (SM-2, SM-3 и SM-6), противолодочных ракет ASROC, управляемых зенитных ракет Sea Sparrow, крылатых ракет Tomahawk и других.
Таким образом, программа создания подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности Mid-Range Capability в значительной части базируется уже на готовых решениях в виде универсального транспортно-пускового контейнера — установки вертикального пуска Mk 41, а также стоящих на вооружении ВМС США ракет: крылатой — Tomahawk и зенитной — SM-6. Это увеличивает вероятность постановки данной системы на вооружение сухопутных войск США в сжатые сроки.
Если говорить про дальнейшую доработку ракетного комплекса MRC и повышение его боевого потенциала, то в первую очередь речь идёт о ракете SM-6: требуется увеличение дальности её полёта и увеличение массы боевой части, которая сейчас весит около 64 килограммов.
Анализ перспективного американского ракетного комплекса MRC свидетельствует о его схожести с российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М». Фактически MRC — это что-то вроде американского «Искандера». Получается, что военные США нашли российский подход весьма удачным и решили его использовать.
ОТРК «Искандер-М» использует два типа ракет: баллистическую 9М723, крылатые 9М728 и 9М729. Дальность стрельбы этого ракетного комплекса — до 500 километров. Данный параметр был ограничен Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Согласно договору, ракетами меньшей дальности считаются ракеты с дальностью полёта от 500 до 1000 километров, ракетами средней дальности — ракеты с дальностью полёта от 1000 до 5500 километров.
Следует заметить, что перевооружение российской армии с комплексов «Точка-У» на «Искандер-М» было закончено ещё в ноябре 2019 года. По открытым данным, сейчас в ВС РФ развёрнуто 13 ракетных бригад, оснащённых ОТРК «Искандер-М». В каждой бригаде по 12−16 пусковых установок.
С учётом того, что со 2 августа 2019 года ДРСМД не действует, Россия вполне может модернизировать ОТРК «Искандер-М», превратив его в ракетный комплекс меньшей и средней дальности.
Начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский 19 ноября 2020 года заявил следующее: «Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» является уникальным комплексом, не имеющим аналогов в мире. Он способен применять как аэробаллистические, так и крылатые ракеты. При этом модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину. «Искандер-М» достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года».
Поэтому пока в США будут создавать и испытывать ракетный комплекс MRC, в России будет идти активная модернизация ОТРК «Искандер-М» в первую очередь по параметру дальности поражения.
Архиважный момент. Действия Пентагона по оснащению сухопутных войск перспективными подвижными грунтовыми ракетными комплексами MRC говорят о том, что США приняли окончательное решение о размещении своих ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Таким образом, в среднесрочной перспективе международная обстановка будет характеризоваться ростом глобальной напряжённости и нестабильности в связи со стремлением Соединённых Штатов Америки любыми путями сохранить политическое, военное и экономическое доминирование на мировой арене.