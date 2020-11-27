Москва, , 13:49 — REGNUM До лета следующего года могут продлить указ президента России Владимира Путина о продлении сроков действия документов иностранных граждан. Об этом 27 ноября сообщил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов в ходе совещания о социокультурной адаптации мигрантов в Совете Федерации.

«Мы работаем с администрацией президента над его дальнейшей пролонгацией. По всей видимости, они будут продлены до лета следующего года», — приводит его слова «Парламентская газета».

Согласно данному документу, иностранцы вправе легально пребывать в России даже в случае, если законные сроки их проживания в стране и действие документов, дающих такое право, истекли.

При этом данный указ был подписан российским лидером 18 апреля текущего года из-за пандемии коронавируса и закрытия границ, и дважды — вначале до 15 сентября, а затем до 15 декабря, продлевался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому продлевается срок действия справок юридических и физических лиц на полгода в случае истечения такового в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года.