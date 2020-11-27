Сеул, , 13:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям трёх стран Латинской Америки, пострадавшим от урагана «Йота». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, помощь в размере 700 тыс. будет оказана жителям Колумбии, Гондураса и Никарагуа.

Известно, что ранее правительство Южной Кореи приняло решение оказать гуманитарную помощь жителям пяти стран Латинской Америки, пострадавшим от урагана «Эта», однако впоследствии было принято решение об оказании дополнительной помощи.

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В МИД Южной Кореи выразили надежду на то, что финансовая поддержка поможет жителям Колумбии, Гондураса и Никарагуа справиться с трудностями.