Киев, , 13:47 — REGNUM «Карантин выходного дня» на Украине не дал позитивных результатов. Об этом заявил Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала «Украина 24».

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Чиновник отметил, что для эффективной борьбы с пандемией нужно вводить карантин во всех регионах Украины.

«Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности», — сказал он.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что эффективность «карантина выходного дня» оценят после 29 ноября 2020 года.

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