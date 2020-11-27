Москва, , 13:39 — REGNUM В ходе поездки президента России Владимира Путина в Саров Нижегородской области, которая состоялась 26 ноября, были приняты все необходимые меры эпидемиологической безопасности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поясняя, почему в ходе данных мероприятий их участники не соблюдали безопасную дистанцию, были без масок и здоровались за руки.

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По словам официального представителя Кремля, всеми участниками мероприятий во время поездки российского лидера в Саров «были приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента». В то же время Песков не стал уточнять, какие именно меры принимались в данном случае.

Вместе с тем, он согласился, что личный пример Путина является важным для граждан страны по соблюдению противоэпидемических мер при распространении коронавирусной инфекции.

«Но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое бесконтрольное общение», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в нынешнем году большая пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре будет с «элементами прямой линии».