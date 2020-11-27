Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 ноября 2020, 13:30 — REGNUM Причиной отставки главы Переславля-Залесского Ярославской области мог стать конфликт с общественниками. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава округа Валерий Астраханцев покинул свой пост по собственному желанию.
В качестве причин он указал «семейные обстоятельства». Однако позже на сайте администрации появилось обращение Астраханцева к жителям города. В нём он перечисляет свои достижения в работе на этом посту. Единственной конкретной проблемой, на которую указывает бывший глава, это критика его работы со стороны жителей.
Действительно, деятельность Валерия Астраханцева подвергалась жёсткой критике со стороны активных общественников. Наиболее масштабным стал конфликт вокруг принятия Генерального плана городского округа. Общественникам удалось привлечь на свою сторону, к примеру, писательницу Людмилу Петрушевскую, которая написала обращение по проблеме жителей малого города.
В итоге принятие Генплана отложено по требованию губернатора, а глава ушёл в отставку.
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