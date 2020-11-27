Москва, , 13:28 — REGNUM Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будет продолжительной и насыщенной по содержанию, заявил 27 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, пресс-конференция пройдет в новом формате — с элементами прямой линии.

«Такой симбиоз и прямой линии, и пресс-конференции, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию», — сказал представитель Кремля, добавив, что мероприятие, как всегда, будет весьма продолжительное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин проведёт традиционную пресс-конференцию 17 декабря.

Ожидается, что глава государства будет общаться с представителями СМИ, находясь в резиденции в Ново-Огарёво. Аккредитация журналистов открывается 29 ноября. Для них в каждом федеральном округе организуют специальные площадки.