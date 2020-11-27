Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Совет Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обратились к парламентам и правительствам Содружества независимых государств, другим международным организациям с призывом к «интернациональной солидарности в борьбе с эпидемией». Об этом заявила спикер Совфеда, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Cовместное заявление о роли парламентов в противодействии распространению COVID-19 было принято 27 ноября в Санкт-Петербурге при участии главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Он заявил, что пандемия показывает слабые стороны системы здравоохранения и в более богатых странах. «Мы становимся свидетелями долгосрочного воздействия пандемии на общество в целом, его социальную сплоченность, экономику и безопасность», — сказал Клюге.

По его мнению, ни одна из прошлых проблем в области здравоохранения не показывала, насколько жизнь, здоровье и благополучие людей зависят «от политической воли и политического выбора» на глобальном, национальном и региональном уровнях. «Политическое лидерство в области здравоохранения требуется сейчас, как никогда», — добавил Клюге.

Он подчеркнул, что ВОЗ поддерживает постоянный контакт с правительствами стран СНГ и многими депутатами из этих государств.

«Мы будем продолжать оказывать свою необходимую помощь как во время пандемии, так и после нее», — сказал Клюге.

По его мнению, «по мере того, как перспектива создания вакцины от COVID-19 становится реальностью», следует использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения эффективной и «стратегической вакцинации».

В связи с этим он «глубоко воодушевлен» принятием совместной декларации по противодействию СOVID-19, о которой сообщила Матвиенко, и уверен, что это значительно содействует укреплению скоординированных международных действий по борьбе с этой пандемией.

«Европейское бюро ВОЗ остается вашим партнером. Как гласит русская поговорка, вдвоем всякий путь хороший», — сказал Клюге, перефразировав пословицу «всякая дорога вдвоем веселей».

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко: Страны СНГ получат российскую вакцину от COVID-19 в числе первых