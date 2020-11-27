Подгорица, , 13:21 — REGNUM После долгих переговоров, на пятницу, 27 ноября, назначено оглашение премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем состава нового правительства страны.

По идее трех победивших на выборах коалиций, правительство должно быть экспертным, а не политическим, однако этот пункт соглашения вызывал много споров и толкований.

По предварительным данным, представители партий нацменьшинств отказались от участия в новом правительстве.

Если состав правительства все же будет оглашен сегодня, то парламент Черногории будет голосовать за или против 2 декабря.

Напомним, что парламентские выборы состоялись в Черногории 30 августа 2020 года.