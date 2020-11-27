Кишинёв, , 13:24 — REGNUM Для сохранения мира и спокойствия в Молдавии, а также для недопущения обострения ситуации с Приднестровьем и в отношениях с Россией действующий президент Молдавии Игорь Додон готов вывести на улицы людей. Он заявил об этом 27 ноября во время видеообращения, которое транслировалось на странице политика в соцсети Facebook.

Как напомнил действующий молдавский лидер, со стороны избранного президента республики — лидера проевропейской партии «Действие и солидарность» Майи Санду — были «некоторые непонятные заявления по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью».

Также Додон указал, что представляемые им политические силы не допустят повторения 1990-х годов, когда в Кишиневе руководители страны «запускали лозунги «чемодан-вокзал-Россия» и сделают все возможное для сохранения мира всеми законными путями.

«Если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что из Приднестровья необходимо вывести российских миротворцев, рассматривается российской стороной как подрыв процесса урегулирования в регионе.

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