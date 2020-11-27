Омск, , 13:18 — REGNUM В Омской области, как и в других российских регионах, произойдёт сокращение государственных служащих. Как сообщает ngs55.ru со ссылкой на главу региона Александра Буркова, к 1 апреля 2021 г. в Омской области предстоит сократить от 5 до 10 процентов сотрудников.

Правительство Омской области Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Это не просто сокращение, это вопрос оптимизации работы наших министерств и ведомств. Мы должны увидеть слабые моменты, и нам предстоит большая и комплексная работа для того, чтобы повысить эффективность работы в госорганах, а также муниципалитетов», — пояснил Александр Бурков в ходе пресс-конференции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оптимизацию всего чиновничьего аппарата ранее инициировал инициировал премьер-министр Михаил Мишустин.