Предгорный район, Ставропольский край, , 13:15 — REGNUM Депутатский корпус Предгорного района Ставропольского края избрал нового главу муниципалитета. Им стал Николай Бондаренко, который ранее работал в мэрии Железноводска, сообщили 27 ноября в пресс-службе районной администрации.

Бандаренко сменил на посту главы Предгорного района Игоря Мятникова, который руководил муниципалитетом с 2017 года. Как пишут местные СМИ, его работу неоднократно критиковали как местные жители, так и руководство Ставропольского края.

В феврале текущего года аналитический центр «Рейтинг. Победа26» опубликовал рейтинг одобрения деятельности местных властей жителями Ставрополья — исследование проводилось во всех городах, округах и районах края. Администрация Предгорного района заняла в рейтинге предпоследнее место, ее работу местные жители оценили на «двойку» по пятибальной шкале.

Новому главе Предгорного района Николаю Бондаренко 41 год. С конца мая 2019 года он занимал должность первого заместителя главы города-курорта Железноводска.