Сеул, , 13:27 — REGNUM Сеулу и Пхеньяну необходимо сотрудничать в сфере продовольственной безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

Данное заявление было обнародовано в ходе конференции на тему борьбы с голодом, организованной Всемирной продовольственной программой ООН и Корейской парламентской лигой защиты детей и окружающей среды (CPE).

Министр объединения Южной Кореи подчеркнул, что пандемия коронавируса наносит существенный вред производству и поставкам сельскохозяйственных культур, а изменение климата ещё больше ухудшает ситуацию.

«В сложившийся ситуации нельзя не думать о жителях Северной Кореи, страдающих от тройного удара — последствий наводнений, пандемии коронавируса и санкций», — отметил министр.

Он также подчеркнул необходимость межкорейского сотрудничества в сфере здравоохранения, защиты от стихийных бедствий и климата, а также акцентировал внимание на том, что Северной Корее необходимо помочь решить проблему нехватки продовольствия не позднее весны 2021 года.

Ли Ин Ён отметил, что совместными усилиями Сеул и Пхеньян могут превратить Корейский полуостров в «более стабильный» регион в случае двустороннего сотрудничества в решении гуманитарных вопросов.