Москва, , 13:09 — REGNUM Российские поисковики выкупили на онлайн-аукционе уникальное знамя, захваченное у советских солдат в период Великой Отечественной войны и вывезенное в Германию. Об этом сообщил председатель правления «Московского клуба истории флота» Константин Стрельбицкий.

По его словам, в июне к ним поступило сообщение от украинских коллег-поисковиков о том, что на одном из аукционов выставлено на продажу уникальное советское знамя.

Стрельбицкий уточнил, это знамя, которому исполняется 96 лет, было подарено военному комиссариату, после оно было дано призывной команде, отправлявшейся на фронт. Знамя было взято фашистами летом 1941 года в бою с воинской частью, состоявшей из призывников.

«В этом году захвативший знамя немецкий солдат скончался, и оно было выставлено на аукцион, — цитирует его РИА Новости. — Вы не представляете, какой на Западе интерес к советской символике, к советским артефактам».

За шесть секунд до конца аукциона российская команда смогла выкупить знамя. Стрельбицкий подарил его поисковому движению России с целью формирования музея поискового движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2006 году с торгов лондонского аукциона Sotheby's было снято 11 лотов с госнаградами СССР. Таким образом, коллекция орденов, включая Ордена Кутузова, Ушакова, Суворова, Хмельницкого, Ленина, Боевого Красного знамени, теперь не уйдет с молотка.

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