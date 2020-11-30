Пекин, , 02:11 — REGNUM Вне зависимости от того, кто станет очередным президентом США, можно говорить о складывающемся новом консенсусе американских политических элит. В чем он будет заключаться и что он означает для всего остального мира, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

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Судя по высказываниям опытных американских политиков, США намерены заняться строительством политических блоков, направленных против России и Китая. При этом курс на укрепление американской индустрии, взятый при президенте Дональде Трампе, сохранится, даже если к власти придет его конкурент из демократического лагеря. Об этом свидетельствует, например, заявление Хиллари Клинтон, поддержавшей кандидата от демократов Джо Байдена с его идеей усилить инвестиции в американскую промышленность.

Но, похоже, Китай решил действовать на опережение планам США. Как сильный маневр Китая в Тихоокеанском регионе может смешать карты США? Читайте статью Владимира Павленко «ВРЭП как асимметричный ответ на ренессанс американской гегемонии».