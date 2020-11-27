Варшава, , 13:01 — REGNUM Вице-председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» («ПиС») Радослав Фогель заявил, что в Варшаве отрицательно восприняли принятую Европарламентом резолюцию с осуждением «фактического запрета права на аборт в Польше». Об этом передает Polskie Radio 24.

Политик заявил, что этот документ следует оценивать исключительно негативно.

«Парадоксально, но Европарламент идет по пути разрушения Евросоюза. Этим он доказал то, о чем мы говорили давно. Попытки Брюсселя повлиять на внутреннюю политику и законы в странах — участницах Союза, а также контролировать их, стали слишком очевидными и настойчивыми», — сказал вице-председатель партии.

«Независимо от того, как кто относится к абортам, этот вопрос должен регулироваться законодательством государства-члена. То есть Польши. Никакие европейские договоры не говорят об обратном», — добавил Фогель.

Напомним, 26 ноября Европейский парламент на голосовании принял резолюцию с осуждением решения Конституционного суда Польши о необходимости ужесточения запрета на проведение абортов в республике. Документ носит рекомендательный и декларативный характер, к исполнению не обязателен.

22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.