Варшава, , 12:59 — REGNUM Депутаты польского Сейма отклонили законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру трудоустройства в Польше для медработников из стран, не входящих в ЕС. Об этом сообщает Dziennik.

Представленный ранее группой депутатов от правящей партии «Право и справедливость» законопроект был вызван необходимостью усиления медперсонала в связи с пандемией. Он предусматривал разрешение заниматься медицинской практикой врачам и медсестрам, прибывшим в республику из-за пределов ЕС, в частности, они должны были быть освобождены от необходимости оформлять ряд дополнительных документов, а также освобождены от процедуры подтверждения дипломов об образовании.

Оппозиционный депутат Раджмунд Миллер, представляющий «Гражданскую коалицию», ходатайствовал об отклонении законопроекта до начала первого чтения. Он аргументировал это решение мнением Аналитического бюро Сейма о том, что в проекте много ошибок. В итоге законопроект в первом чтении не получил поддержки большинства.

Представители медицинских самоуправлений, которые принимали участие в обсуждении проекта отметили, что предложенные положения представляют угрозу для здоровья и жизни пациентов. Как подчеркнула председатель Высшего совета медсестер и акушерок Зофия Малас, существует огромная разница в обучении врачей и медсестер в странах за восточной границей ЕС и в Польше, и организация неоднократно подавала в прокуратуру уведомления о поддельных дипломах, которые предоставляли приезжие из стран Восточной Европы, не входящих в ЕС.