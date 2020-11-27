Москва, , 12:50 — REGNUM Законопроект, регулирующие отношения в сфере ритуальных услуг, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Антон Жарков, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

В частности, предлагается установить в качестве основания осуществления деятельности по организации похорон юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) заключение ими с уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ (органом местного самоуправления) соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон, а также определить существенные условия такого соглашения, порядок заключения соглашения, а также основания и порядок его расторжения.

В качестве оснований для заключения соглашения определяется соответствие специализированной службы требованиям, включающим регистрацию заявителя в регионе, на территории которого осуществляется деятельность по организации похорон, и требованиям, направленным на обеспечение качества услуг.

При этом для упорядочения взаимодействия специализированных служб и лиц, взявших на себя обязанность по организации похорон, предусматривается прием заказов на организацию похорон исключительно через пункты приема заказов или диспетчерские центры приема заказов.

Устанавливаются общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений, в том числе возможность предоставления на возмездной основе права на создание семейных (родовых) захоронений через публичную оферту с размещением в открытом доступе реестра участков, предлагаемых для создания семейных (родовых) захоронений. Устанавливается общий порядок учета мест захоронений посредством ведения реестра мест захоронений уполномоченным органом субъекта РФ в сфере похоронного дела, уполномоченным органом в сфере похоронного дела, в ведении которых находятся кладбища, а также состав сведений, включаемых в такой реестр.

Одновременно Земельный кодекс РФ дополняется положением, допускающим передачу в безвозмездное пользование централизованным религиозным организациям или с их согласия религиозным организациям, входящим в их структуру, для создания государственных или муниципальных вероисповедальных кладбищ (вероисповедальных участков государственных или муниципальных кладбищ) в соответствии с законодательством Российской Федерации о погребении и похоронном деле.