Москва, , 12:55 — REGNUM В нынешнем году большая пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре будет с «элементами прямой линии». Об этом 27 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии», — рассказал пресс-секретарь.

Также Песков уточнил, что волонтеры ОНФ, как это ранее обещал глава Российского государства, будут обрабатывать массив вопросов, который граждане страны хотят задать президенту РФ с помощью приложения «Москва — Путину».

Кроме того, он напомнил, что большая ежегодная пресс-конференция президента России состоится 17 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет принимать участия в географическом диктанте.