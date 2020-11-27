Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Протестная активность в Грузии не снизится, несмотря на карантинные меры, которые правительство собирается ввести в стране. С таким заявлением, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 27 ноября выступил перед журналистами один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Заал Удумашвили.

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«Мы рассматриваем разные варианты, в том числе митинги и акции протеста в разных форматах, — отметил политик. — Конечно, рассматриваются и крупномасштабные митинги, но с учётом ситуации, поскольку в стране действует «локдаун», транспорт также прекращает работу, и людям трудно передвигаться».

По мнению Удумашвили, решение правительства объявить о карантинных ограничениях больше вызвано желанием подавить протестную активность оппозиции, чем остановить пандемию. Лидер ЕНД подчеркнул, что оппозиционные партии не прекратят протестовать.

Ранее один из сопредседателей партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе сказал журналистам, что оппозиционные партии могут отказаться от проведения митингов из-за сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста.

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