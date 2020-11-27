Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказал своё мнение о возможности отставки мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

«Сам не считаю, что отставка того или иного мэра положительно влияет на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом», — написал чиновник.

Впрочем, если найдутся доказательства этого тезиса, то кандидаты на увольнение в регионе имеются, добавил Куйвашев. Чиновник назвал обсуждение темы кадровых перестановок в условиях пандемии COVID-19 «достаточно вредным занятием».

Отметим, по уставу Екатеринбурга губернатор не имеет права отправлять мэра в отставку. Соответствующие полномочия имеются у депутатов городской думы.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года гордума одобрила отчёт Высокинского за 2019 год.

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