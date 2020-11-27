Москва, , 12:44 — REGNUM Весь ноябрь президент США Дональд Трамп реагировал на итоги выборов через гнев и отрицание. Сейчас он переходит к фазе «принятие», заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Еще недавно Трамп заявлял «Я выиграл выборы», а сейчас говорит «Конечно, я уйду». Естественно, ему придется уйти, но он хочет уйти непобежденным (в своих глазах и глазах сторонников).

Возможно, он даже надеется на участие в новом избирательном цикле 2024 года. Поэтому Дональд Трамп до последнего будет говорить о массовых фальсификациях и судиться.

Однако коллегия выборщиков 14 декабря все ближе и ближе. Такие действия Трампа могут спровоцировать появление нескольких «ненадежных выборщиков», что предпочтут Трампа вопреки воле своего штата.

Впрочем, эти символические жесты не повлияют на общий баланс сил», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп готов уйти с поста главы государства, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов Джо Байдена.

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