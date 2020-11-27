Брюссель, , 12:49 — REGNUM Украина и ещё десять стран мира присоединились к санкциям Евросоюза против террористических организаций «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которых запрещена в РФ). Об этом сказано в декларации, опубликованной на сайте Европейского совета.

«Совет ЕС принял решение (CFSP) 2020/1516. Решение Совета ЕС продолжает существующие ограничительные меры до 31 октября 2021 года», — сказано в документе.

К этому решению присоединились Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия и Лихтенштейн, а также Украина, Молдавия, Армения и Грузия.

Решение продлевает ранее принятые ЕС санкции в отношении террористических организаций, а также лиц, предприятий и учреждений, которые с ними связаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил, что Белоруссия принимает санкции в отношении Украины, хотя последняя не сделала ей ничего плохого.

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