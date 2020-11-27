Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Учитывая непростую экономическую ситуацию, которая сложилась в Грузии из-за пандемии, правительство страны должно урезать свои расходы. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 27 ноября заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.

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«Когда правительство вводит строгие меры (неважно, в чем причина: пандемия, экономический кризис или иное), конечно, правительство и госслужба должны «затянуть пояса» в первую очередь. Это особенно актуально в таких странах, как Грузия», — заявил политик, выступая перед журналистами.

По его мнению, чиновникам нужно урезать зарплаты, а кого-то и уволить, так как они ничего не производят и их содержат только за счёт налогов.

Стоит отметить, что с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии ужесточают ограничительные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции. Работа общественного транспорта, кроме такси будет запрещена. Также придется закрыться торговым центрам, вещевым рынкам и большинству сервисных служб. Рестораны и кафе в этот период смогут работать только на вынос.

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