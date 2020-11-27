Каспийск, Дагестан, , 12:33 — REGNUM Депутаты городского собрания дагестанского Каспийска избрали нового главу города. Мэром стал генерал-майор Росгвардии Борис Гонцов, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе городской администрации.

В конце октября в Каспийске был объявлен конкурс на должность главы города, для участия в котором заявки подали 20 человек. По итогам двух этапов отбора местным депутатам на рассмотрение были предложены кандидатуры генерала Росгвардии Бориса Гонцова и полковника внутренней службы Гаджимислима Исмаилова.

В рамках финального этапа конкурса каждый из кандидатов выступил со своей программой, в которой обозначил свое видение плана развития города на ближайшие пять лет. Затем состоялось открытое голосование, в ходе которого кандидатуру Гонцова депутаты поддержали единогласно.

Гонцову 53 года, является уроженцем Кировской области. В разные годы он был командиром 102-й бригады Внутренних войск МВД России, дислоцированной в Махачкале, командиром 46-й бригады оперативного назначения в Чечне, возглавлял Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ. В декабре 2018 года указом президента России был назначен первым заместителем командующего Восточным округом Войск национальной гвардии России.

Добавим, что избрание нового мэра Каспийска проводились в связи с окончанием срока полномочий главы города Магомеда Абдулаева, который занимал этот пост с 2014 года.

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