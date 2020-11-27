Сеул, , 12:34 — REGNUM 26 ноября представители южнокорейской правящей Демократической партии «Тобуро» предложили выделить дополнительный бюджет на выплату третьей по счёту субсидии на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей партии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По их словам, на закрытом заседании высшего совета партии обсуждался план по выделению порядка 2 трлн вон (~$1,8 млрд). Точную сумму правительство определит после оценки ущерба каждого сектора экономики.

Между тем, представители оппозиционной партии Сила народа предлагает выделить для этих целей 3,6 трлн вон (~$3,2 млрд).

Отметим, что в текущем году население страны получало чрезвычайную помощь дважды. Первые выплаты получили все домохозяйства, вторые — самозанятые и владельцы малого бизнеса.