Москва, , 12:22 — REGNUM Законопроект о молодежной политике предлагается доработать ко второму чтению, в частности, предусмотреть дистанционное участие молодежи в ее реализации, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

В ходе заседания комитета Госдумы по делам молодежи Борис Пайкин (ЛДПР) предложил обсудить дополнение принятого в первом чтении проекта закона понятиями «специалист по работе с молодежью» (что позволит оказывать адресную поддержку таким специалистам), а также «молодой ученый».

«Предусмотреть дистанционное участие молодежи в реализации молодежной политики, а также дополнить новыми формами, например, молодежными общественными объединениями, органами молодежного самоуправления», — отметил Пайкин.

Кроме того, по его мнению, закон должен гарантировать права молодежи вне зависимости от региона проживания.

Также парламентариям следует четко закрепить политику поддержки незащищенных групп молодежи.

«Что же касается социально благополучной молодежи, то перед нами стоит задача вырастить самодостаточных эффективных граждан, патриотов России, а не потребителей социальных благ государства», — заявил глава комитета.

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