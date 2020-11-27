Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Страны Содружества Независимых Государств смогут одними из первых получить российскую вакцину от COVID-19. Об этом сообщила спикер Совета Федерации РФ, председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко на заседании совета МПА, передает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

"Мы понимаем, что ключевым фактором для преодоления распространения инфекции, для возвращения к нормальной жизни станет массовое вакцинирование. Подчеркиваю: массовое, но добровольное вакцинирование», — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что в России уже зарегистрированы две отечественные вакцины, «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», на подходе — третья вакцина.

«После начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых. Сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин», — добавила Матвиенко.

По ее словам, новые глобальные вызовы, связанные c пандемией коронавируса, вынуждают органы государственной власти как самостоятельно, так и в рамках международных организаций вести поиск различного рода компенсационных мер, «учитывая неопределенность развития ситуации».

В России уже зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания, сообщила Матвиенко, порядка 1,6 млн человек выздоровели. «При этом наша страна обходится без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры», — указала она.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что субъекты РФ наделены значительной самостоятельностью и могут, ориентируясь на обстановку в регионе, принимать собственные меры по экономической и социальной поддержке граждан.

Параллельно руководство Минздрава России сотрудничает с коллегами по СНГ, идет постоянный обмен опытом, включая конференции врачей по диагностике и лечению COVID-19, российские медики отправляются в страны Содружества в командировки.