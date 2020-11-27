Киев, , 12:11 — REGNUM К февралю 2021 года число переболевших COVID-19 на Украине может составить 10 млн человек. Об этом заявил заместитель министра внутренних Украины дел Антон Геращенко в эфире телеканала 24 канала.

«Сейчас есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то до февраля у нас переболеет 10 миллионов человек», — сказал он.

Геращенко полагает, что на следующем заседании правительства Украины будет рассматриваться вопрос о введении жёсткого карантина.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Михаила Погребинского министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заинтересован во введении жёсткого карантина, поскольку это увеличит его власть.

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